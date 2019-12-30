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Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

ADAPAZARI'nda, seyir halindeki minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

ADAPAZARI'nda, seyir halindeki minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:10
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Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan T. idaresindeki 16 SU 024 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan İlhan T.,  Fatma Kılıç ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Fatma Kılıç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdapazarıMinibüsTrafik Kazası
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