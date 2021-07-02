Mimar Sinan Spor Tesisi yenileniyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ MİMARSİNAN SPOR TESİSİ REVİZYON PROJESİ TAMAMLANDIĞINDA, SPOR SALONLARIYLA, ÇOCUK OYUN PARKLARIYLA, OTURMA ALANLARIYLA BÖLGE HALKININ KALİTELİ ZAMAN GEÇİREBİLECEĞİ BİR MERKEZ OLACAK. SPORU TABANA YAYMAK, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN FİZİKSEL, DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN YILDIRIM BELEDİYESİ; MİMAR SİNAN SPOR TESİSİ’Nİ MODERN VE DONANIMLI BİR SPOR KOMPLEKSİNE ÇEVİRİYOR.

BURSA- Yıldırım’ın, spor kenti kimliğini güçlendirecek proje ve çalışmaları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi’ni de yeniliyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek revizyon çalışmalarıyla birlikte, tesis donanımlı ve modern bir spor kompleksine dönüşecek. Hizmet olanakları artan tesis, sosyal alanlarıyla da vatandaşların buluşma noktası olacak. Bin 407 metrekare inşaat alanı olan yenileme projesi kapsamında tesiste,kadın spor merkezi, çocuk oyun alanı, vitamin büfesi, soyunma odaları, antrenör odası, idari ofis, karate salonu, cimnastik salonu ve kafe oluşturulacak. Proje tamamlandığında her yaştan Yıldırımlıya hizmet verecekkompleks ilçeye değer katacak. YILDIRIM’A ARTI DEĞER KATACAK… Mimar Sinan Spor Kompleksi revize projesi kapsamında uygulanan onarım ve yenileme çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kompleksibir yaşam alanına dönüştürdüklerini vurgulayarak, “Burası yaklaşık 9 dönümlük bir alana sahip. Mimar Sinan Spor Kompleksirevizyon projesi tamamlandığında hem çocuklarımızın hem de mahalle sakinlerimizin hoşça vakit geçirecekleri bir alan olacak. Aynı zamanda burada yapacağımız ek hizmet binasında kadın spor merkezi, çocuklarımız için cimnastik salonu ve gençlerimiz için de bir karate salonu yer alçak. Mevcutta bulunan çok amaçlı salonumuzu da elden geçirerek basketbol ve voleybol branşlarında hizmet verecek donanımlı bir salona çeviriyoruz. Yine bu alanda Spor Bakanlığımızın katkısıyla yaptığımız portatif yüzme havuzuyla birlikte bu yazdan itibaren çocuklarımızın hem yüzme öğrenebilecekleri hem de hoşça vakit geçirecekleri ilave bir alanı da bünyemize katmış olacağız. 2022 yılının Nisan ayında Mimar Sinan, Güllük ve Siteler Mahallelerimize hizmet edecek bu spor kompleksimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.