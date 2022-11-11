Milli Ağaçlandırma Günü’nde, İzmir'e 42 bin 200 fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir’de de fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Bornova’ya bağlı Yakaköy Mahallesi’ndeki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, bürokratlar, üniversite temsilcileri ve ilk ve orta dereceli okullardan ve üniversitelerden çok sayıda öğrenci katıldı. ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliklerinde İzmir’de 31 lokasyondaki 53 hektarlık alanda 42 bin 200 fidan, Manisa’da ise 17 lokasyondaki 39 hektarlık alanda 53 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

'ORMANLAR MUTLULUĞUMUZUN VE SAĞLIĞIMIZIN NİŞANESİDİR'

Etkinlik öncesi konuşan Vali Köşger, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin çok isabetli bir karar olduğunu söyleyerek, "Bu kararı alanların hepsinden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu işe emek veren orman teşkilatı çalışanlarından Allah razı olsun. Çok güzel bir vatanımız var. Bu toprakları bize vatan kılan Alpaslanları, Yavuz Sultan Selimleri, Fatih Sultan Mehmetleri, Kanunileri ve tabi ki dün de ölüm yıl dönümünde andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla, minnetle yad ediyoruz. Bu güzel yurdu bize bıraktılar. Dünyanın en güzel coğrafyalarından, yurt köşelerinden birisi. Bu güzel yurdu, daha da güzelleştirmek için hep birlikte gayret etmemiz lazım. Son 20 yılda İzmir’de 105 bin 527 hektar alan ağaçlandırıldı, bu süreçte 154 milyon fidan İzmir’de toprakla buluşturuldu. Son 1 yılda 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bu çok önemli bir şey. Son dönemde aldığımız tedbirlerle, son 1-2 yıldır İzmir’de büyük yangınlar olmuyor, olmaması için gayret etmeye de devam edeceğiz. Ormanları gözümüz gibi korumamız lazım. Bu güzel ülkenin en güzel süsü ormanlarımızdır. Sağlığımızın, mutluluğumuzun, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin nişanesidir" diye konuştu.

'EN ÇOK AĞAÇLANDIRMA YAPAN ÜLKELER ARASINDA AVRUPA'DA 1’İNCİYİZ'

Törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise ülkedeki orman varlığını artırmaya yönelik çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu başarımız Dünya Gıda ve Tarım örgütü tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi FRA raporunda ortaya konmuştur. 2015 yılında ülkemiz orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46’ncı sıradayken, 2020 yılındaki raporda 27’nci sıraya yükselmiştir. Aynı raporda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 6’ncı sırada yer almıştır. Ülkemizin orman varlığı 23,1 milyon hektar ile yüzölçümümüzün yaklaşık 29,6'sına tekabül etmektedir. Genel müdürlük olarak öncelikli hedefimiz, 2023 yılı sonuna kadar ülke topraklarımızın yüzde 30'unu ormanlarla kaplamaktır. Bu hedef doğrultusunda bu yıl sonuna kadar ülkemizin dört bir yanında 600 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde, Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü, geleceğe nefes olmanın ötesinde artık 'Türkiye Yüzyılına Nefes' olacaktır."

'YAKAKÖY'DE 4 HEKTARLIK ALANDA 5 BİN FİDAN'

2002 ile 2021 yıllarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak, toplamda 123 bin 399 hektar alanı ağaçlandırdıklarını söyleyen Derince, "Bu süreçte 309 milyon adet fidan diktik. 163 milyon 827 bin tohum ektik. 2022 yılında 4 bin hektar alanda 7 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bölge Müdürlüğü olarak her yıl ortalama 7,5 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yakaköy’de 4 hektarlık alanda 5 bin kızılçam ve defne fidanı toprakla buluşacaktır. Ormanın yer aldığı yerde, Akdeniz iklim kuşağında yer alıyorsanız, orman yangınları da ormanların en büyük düşmanıdır. Orman yangınlarının yüzde 90’ı insanların ihmal ve dikkatsizliğinden çıkmaktadır. Ormanları oluşturmak, geliştirmek ve yaşatmak sadece orman teşkilatının değil, tüm vatandaşların görevidir. Ormanlar, ülkelerin milli serveti, gençlerin ve çocukların da geleceğidir" dedi.