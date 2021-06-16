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MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN TÜMSİAD BURSA ŞUBESİNE ZİYARET

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:24
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MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN TÜMSİAD BURSA ŞUBESİNE ZİYARET

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, TÜMSİAD Bursa Şubesi’ni ziyaret etti ve güven tazeleyerek aynı göreve yeniden seçilen Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’na tebriklerini iletti.

Ziyarette konuşan TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı ve TBMM 24. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bu dönemde üye ilişkilerimizi en üst düzeyde sürdürdük, sektörel meseleleri değerlendirdik ve çözüm önerilerimizi ilettik. Pandemi ile ilgili kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” dedi. TÜMSİAD Bursa Şubesi yönetim kurulu üyelerinin de iştirak ettikleri görüşmede faaliyetleri hakkında bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi güzel yarınlara hep birlikte götüreceğiz” diyen Vekil Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü;

Covid-19 sürecindeki sıkıntıların giderilmesi için yapısal anlamda yasalar çıkarttık. Vergi ödeme kolaylıkları için yapılandırmalardan, esnafımıza yönelik iş kayıplarının giderilmesine kadar pek çok iyileştirici kararlar alındı. Ülkemiz Covid-19 ile mücadele sürecinde dünyada hep bir adım öndeydi. Bunlara sağlık ananında yapılan yatırımlarla atlatabildik. Hem üretim, hem ticaret, hem de toplumsal hayatın devamı için yapılması gerekenleri hassasiyetle takip ediyor ve uyguluyoruz. Sanayideki veriler güzel geliyor ihracat artıyor, bunlar olumlu gelişmeler. Turizm sektörünün de açılmasıyla birlikte zor bir dönemi geride bırakacağız.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın TÜMSİAD Bursa Şubesi’ni ziyareti değişik konuların istişaresi ile devam eti.

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MİLLETVEKİLİ KILIÇTAN TÜMSİAD BURSA ŞUBESİNE ZİYARET
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