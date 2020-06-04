Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak bir endişemiz yok
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak...
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Kadın basketbolunun gelişimi için yeni bir proje
Kadın basketbolunun gelişimi için yeni...
Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların durduğu Milas-Bodrum Havalimanı'na, yeni normalleşme adımları çerçevesinde ilk uçak indi.

04 Haziran 2020 Perşembe 16:14
0 Okunma
Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

MUĞLA - Koronavirüs salgınında 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları atılarak, bazı şehirlere yurt içi uçuşlar tekrar başladı. Bu kapsamda Anadolu Jet'in Ankara'dan 140 yolcusuyla kalkan uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'nda, bugün saat 10.10'da su takıyla karşılandı. Karşılanması törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın yanı sıra havalimanı yöneticileri de katıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, uzun bir aradan sonra Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuşların yeniden başlamasının bayram havası yaşattığını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kaymakam Arslan "Milas-Bodrum Havalimanı günlük uçuş trafiği ile ülkemizin en önde gelen havalimanlarından biri. Dünyanın dört bir tarafından biz geçmiş yıllarda misafirlerimizi ağırlamışken bu havalimanının uçaksız ve yolcusuz olması bizi gerçekten çok üzüyordu. Ancak bugün gerçekten bütün çalışma arkadaşlarımızda, personelimizde bir bayram sevinci yaşanıyor. İnşallah bu zor sıkıntılı günleri hep beraber atlatarak havalimanımızın ve ülkemizin yükselişi için gayretimizi ortaya koyacağız" dedi. Arslan ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyan ve maske takan tüm yolculara teşekkür etti.

GÜNDE 6 SEFER DÜZENLENECEK

Milas-Bodrum Havalimanı'na, THY ve Anadolu Jet uçuşlarında İstanbul Havalimanı’ndan 3, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 1 olmak üzere günde 6 sefer düzenleneceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MilasBodrum HavalimanıIlk Uçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de tek kullanımlık seccadelere yoğun ilgi
Kayseri'de tek kullanımlık seccadelere yoğun ilgi
Belediyeye ait araziler tarıma kazandırılacak
Belediyeye ait araziler tarıma kazandırılacak
Kaçak avcılığa 78 bin 238 lira ceza
Kaçak avcılığa 78 bin 238 lira ceza
Kilosu 4 bin 500 liraya satılan beyaz çay, şifa kaynağı
Kilosu 4 bin 500 liraya satılan beyaz çay, şifa kaynağı
Savaş dönemlerinde bile kesintiye uğramayan Kırkpınar’ın yapılması isteği
Savaş dönemlerinde bile kesintiye uğramayan Kırkpınar’ın yapılması isteği
82 kilo eroin ele geçirildi
82 kilo eroin ele geçirildi
İpsala, harekete geçti
İpsala, harekete geçti
Don ve dolu, tarlalarda zarara yol açtı
Don ve dolu, tarlalarda zarara yol açtı
Gıdada sahtecilik yöntemleri şaşırtıyor
Gıdada sahtecilik yöntemleri şaşırtıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı