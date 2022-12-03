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MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te, dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişiden birinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu (66) olduğu ortaya çıktı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 18:11
MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aileyi barıştırmaya giden, aralarında Devlet Bahçeli'nin kuzeni, geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABR 672 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan Sarı'nın kullandığı 33 AAL 728 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri sürerken, Fettahlıoğlu ile Sevimli'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu'nun (66) cenazesi, Osmaniye'de Hasanbeyli Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Fettahlıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden, Fadıma Sevimli'nin cenazesi ise Düziçi ilçesindeki İrfanlı Camisi'nde kılınan namaz sonrası Yeni Düziçi Mezarlığı'nda defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKazaTrafik KazasıMHPAhmet FettahlıoğluDevlet Bahçeli
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