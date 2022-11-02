Mevlüde Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirildi

ALMANYA'nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazi 4 Alman tarafından kundaklanan evlerinde, iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden, 'Bilge Ana' olarak bilinen ve 30 Ekim'de ülkede hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in (80) cenazesi defnedilmek üzere Türkiye'ye getirildi.