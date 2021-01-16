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Metruk binadaki yangında bir erkek cesedi bulundu

ADANA'da metruk binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesi sonrası evde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:49
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Metruk binadaki yangında bir erkek cesedi bulundu

Yangın, gece yarası merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti. Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.  Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti. Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaBinaYangınCesetİtfaiye
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