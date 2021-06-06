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MESLEK LİSELERİNE DİJİTAL DESTEK BAŞLADI..

06 Haziran 2021 Pazar 13:30
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MESLEK LİSELERİNE DİJİTAL DESTEK BAŞLADI..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BEBKA desteği ile BTSO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BALKANTÜRKSİAD iş birliğinde Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar Projesi kapsamında Tophane Meslek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atölye sınıflarının açılışı gerçekleştirildi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ve Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) ve Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ortaklığında hayata geçirilen Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar Projesi kapsamında Bursa Tophane Meslek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) atölye sınıflarının açılışı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Osman Mesten ve proje paydaşı kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. OKULLARDA TEKNOLOJİ ÜRETİLMELİ. Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar Projesi kapsamındaki atölye sınıflarının açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen ve BTSO Konsey Üyesi Mustafa Dağlı katıldı. Atölye çalışmalarını inceleyen Vali Canbolat, “BEBKA tarafından desteklenen ‘Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar’ projesi kapsamında PLC Kontrol Sistemleri, Pnömatik - Elektropnömatik, İleri Robot Sistemleri Uygulamaları, Otomatik Üretim, Akıllı Bina Teknolojileri, Pano Montaj ve Tasarım Atölyeleri meslek lisemize kazandırıldı. Dijital dönüşüm döneminde artık okullarımızda masa ve sandalyeden çok teknoloji üretimi yapılması için materyaller sağlanmalı. BEBKA, BTSO ve BALKANTÜRKSİAD’a Bursa’da eğitime vizyon katacak çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz dedi. 

OKUL-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE KÖPRÜ KONUMUNDA

Meslek liselerindeki öğrencilerin işgücü niteliklerinin artırılarak bölgede sektörel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini vurgulayan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak da “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA olarak 2019 yılında açılan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile okul-sanayi iş birliğinin kuvvetlenmesi için 27 projeye 15 milyon TL kaynak sağlayacağız.  Ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda mesleki eğitim kurumlarının kapasitelerini geliştirerek sektör dinamiklerinin taleplerinin de karşılanmasını istiyoruz. Yeni ders modülleri ile derslerin uygulamalı olarak daha etkin bir şekilde işleneceğine ve bunun okullar ile işletmeler arasındaki etkileşimi artıracağına inanıyoruz. Ajansımız olarak bölgemizde mesleki eğitim altyapısını geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile mesleki eğitim kurumları arasındaki köprü olmamız, istihdamın güçlendirilmesi ortamına zemin hazırlıyor ifadelerini kullandı.

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