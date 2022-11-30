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Mersin’de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki kişi operasyonla yakalandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 04:11
Mersin’de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25 Kasım'da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen materyal ve ifadeler doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen N.E. ve O.A.'nın kente geldiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, gece yarısı operasyon için harekete geçti. Özel hareket polisi ve dron desteğiyle, merkez Akdeniz ilçesinde adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, N.E. ve O.A. gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTerörörgütTeröristPYDYPGSuriyePolisOpreasyonJandarma
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