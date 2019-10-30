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Mersin sokakları dansçılarla renklendi

Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı dansçılar sokakları renklendirdi.

Mersin sokakları dansçılarla renklendi

Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı dansçılar sokakları renklendirdi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:28
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Mersin sokakları dansçılarla renklendi

MERSİN - 7.Uluslararası Narenciye Festivali'nin heyecanı kentin tüm sokaklarını sarmaya başladı. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Kentin en kalabalık caddesi olan Hastane Caddesi boyunca dans ederek yürüyen dansçılar yoğun ilgi gördü. Dansçılara alkış tutarak eşlik eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Narenciye figürleri yüklü traktörler eşliğinde belediye önüne gelen dansçılar sırasıyla sahne aldı. Dansçılara zaman zaman belediye çalışanları da eşlik etti. Etkinliğin ardından vatandaşlara limonata ikram edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Narenciye FestivaliMersin
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