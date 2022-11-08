Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Emekli öğretmen, eski askeri okul öğrenci, meslekten ihraç edilmiş polis ve askerlerin de aralarında olduğu 15 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için Mersin, Kars ve Hakkari'de şafak vakti baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.

14 GÖZALTI

Mersin merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.