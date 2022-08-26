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Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp 

MERSİN'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan Fatma Seyrek'ten (56) 2 gündür haber alınamıyor. 

26 Ağustos 2022 Cuma 12:32
Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp 

Hüseyinler Mahallesi'nde eşi Mehmet Seyrek ile yaşayan, 4 çocuk annesi Fatma Seyrek, iddiaya göre, 24 Ağustos'ta sabaha karşı su vanasını açmak için evinin bahçesine çıktı. Bir süre sonra tansiyon hastası eşinin eve dönmemesi üzerine paniğe kapılan Mehmet Seyrek, dışarı çıktı. Eşinin bahçede ve evin çevresinde olmadığını fark eden Seyrek, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma köpekleri de kullanılarak dün yapılan çalışmada sonuç alamayan ekipler, sabahın ilk ışıkları ile bölgede yeniden aramalara başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinSilifkeKayıpFatma SeyrekArama
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