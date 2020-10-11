Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Köserelli Mahallesi, Devrent mevkiinde meydana geldi. Ceyhan Koç yönetimindeki 81 EG 437 plakalı işçi taşıyan midibüs, iddiaya göre, fren boşalması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada, 6'sı ağır 28 işçi yaralanırken, işçilerden Bedriye Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.