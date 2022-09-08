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Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor

08 Eylül 2022 Perşembe 10:40
Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor

MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve gece saatlerinde Silifke ilçesine sıçrayan orman yangınının kontrol altına alınması için başlatılan çalışma, ikinci gününde havadan ve karadan sürdürülen mücadele ile devam ediyor.

Gülnar ilçesine bağlı  Büyükeceli Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye, gece görüşlü helikopterler ile devam edildi. Hızla büyüyen ve Silifke ilçesine sıçrayan yangın, transit yol güzergahını da tehlikeye attı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Silifke-Aydıncık arası bazı yol ve tünellerin tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ayrıca AFAD Başkanlığı, Gülnar ilçesinde 450, Silifke ilçesinde ise 370 vatandaşın evlerinden tahliye edildiğini ve bu vatandaşların barınmaları için 843 kişilik tesis planlamasının yapıldığını bildirdi.

Yangının ikinci gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başlatıldı. Uçaklar, yangın bölgesine yaptıkları sortilerle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altın alınması için karadan müdahalelerin ise aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. 

DHA

Son Güncelleme: 08.09.2022 10:51
Anahtar Kelimeler:
MersinOrman Yangını
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