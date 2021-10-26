Mersin'de, muz kolileri arasında 60 kilo kokain ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden aldığı yasal yükü muz olan, 'Liberya' bandıralı gemide konteynerlerin içinde uyuşturucu madde getirileceği ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Gemiyi takibe alan ekipler, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi. Açılan konteyner içinde, 52 paket halinde muz kolilerinin üzerine yerleştirilmiş toplam 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi. Yasal yük ve alıcı firma yetkilisi B.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş., 'uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.