Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
Uçak satış ihalesine davet
Uçak satış ihalesine davet
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin'de konteyner gemisindeki 48 kilo kokaine 3 tutuklama

MERSİN Limanı'nda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı. 

08 Ekim 2022 Cumartesi 12:51
Mersin'de konteyner gemisindeki 48 kilo kokaine 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu bulunduğu tespitiyle harekete geçti. Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde narkotik köpekleri 'Brego' ve 'Miror' desteğyle arama yaptı. Konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuyla bağlantılı A.K.,  A.U.B., M.K., G.S. ve E.G.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.K., A.U.B. ile M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, G.S. ve E.G.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinMersin LimanıKonteynerUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da narko-terör operasyonlarında 520 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonlarında 520 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa’da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı
Şanlıurfa’da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
ABD'li ve Yeni Zelandalı turistler, 'Nuh’un Gemisi’nde halay çekti
ABD'li ve Yeni Zelandalı turistler, 'Nuh’un Gemisi’nde halay çekti
Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama
Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama
Antalya'da otel servisi devrildi: 9 yaralı
Antalya'da otel servisi devrildi: 9 yaralı
Muğla'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Bartın Irmağı dibinden toprak yığınları temizleniyor 
Bartın Irmağı dibinden toprak yığınları temizleniyor 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول