Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.275,66
ALTIN
974,57
DOLAR
18,45
STERLİN
19,73
EURO
17,89
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin'de DEAŞ operasyonu

MERSİN'de aralarında örgütün istihbarat görevlisinin de olduğu tespit edilen 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 08:59
Mersin'de DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dökümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edilen H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O.'nun yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 

Ayrıca şüpheliler arasında DEAŞ'a istihbaratı bilgi toplayan bir şüphelinin de olduğu öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mersin'de aralarında örgütün istihbarat görevlisinin de olduğu tespit edilen 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda H.E.M., M.E.Y., B.N., F.A., A.C., N.B. E.A. ve Y.O gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

DHA

Son Güncelleme: 26.09.2022 10:04
Anahtar Kelimeler:
MersinTerörörgütDeaşTeröristOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuraklık ve soğuk nedeniyle Antep fıstığında rekolte düştü
Kuraklık ve soğuk nedeniyle Antep fıstığında rekolte düştü
Bolu'da, jelatin fabrikasında sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır
Bolu'da, jelatin fabrikasında sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama
‘Alo Tatil' operasyonunda 8 tutuklama
Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü
Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu 
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu 
İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
Malatya'da tatil dönüşü kaza: Aynı aileden 6 ölü
Malatya'da tatil dönüşü kaza: Aynı aileden 6 ölü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول