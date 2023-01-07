Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma...
Karayolu işleri yaptırılacak
Karayolu işleri yaptırılacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar...
Alaçatı Yat Limanı tesisi kiraya verilecek
Alaçatı Yat Limanı tesisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin'de çeşitli suçlara karışan 32 zanlı yakalandı

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 32 şüpheli, eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 10:15
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 32 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "kasten yaralama", "yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı öne sürülen 32 zanlının kimliği tespit edildi.
Bazı şüphelilerin, 5 Ocak'ta Akdeniz ilçesinde, cinayet davası öncesinde adliye bahçesinde çıkan ve 18 zanlının gözaltına alındığı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında arandığı öğrenildi.
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 25 adrese operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 70 ekipten 210 polis katıldı.
Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.
Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde, 20 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 412 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinSuçörgütOperasyonPolisSilah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Operasyonu" başlatıldı
Batman'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Operasyonu" başlatıldı
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Yağış azlığı Hasanlar Barajı'nda su seviyesini düşürdü
Yağış azlığı Hasanlar Barajı'nda su seviyesini düşürdü
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz kaçağı; 25 kişi hastaneye kaldırıldı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz kaçağı; 25 kişi hastaneye kaldırıldı
Otomobil, alt geçit ayağına çarpıp savrulan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, alt geçit ayağına çarpıp savrulan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Gaziantep'te otomobil, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep'te otomobil, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Kumköy'de çardak işgali sürüyor
Kumköy'de çardak işgali sürüyor
İzmir'de  boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de  boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi