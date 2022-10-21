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Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi

MERSİN'in Toroslar ilçesinde durdurulan otomobilde 6 ruhsatsız tabanca bulundu, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafı sonrası belirlenen adrese yapılan baskında ise 53 ruhsatsız tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi.

21 Ekim 2022 Cuma 11:05
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün saat 18.00 sıralarında Toroslar ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçtaki aramasında, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A., F.Ç. ve F.Y., sorgularında; başka bir adreste çok sayıda silahın bulunduğunu itiraf etti. Ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Buradaki aramada; 53 ruhsatsız tabanca, 12 suikast silahı, 10 otomatik tüfek, 20 şarjör, 26 namlu, 250 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinSilahKaçakKAÇAKÇILIK
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