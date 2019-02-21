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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

MERSİN'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü.

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

MERSİN'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:04
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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Sabah saat 05.00'te meydana gelen çökmede, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Gece binadan sesler gelince oturanların evlerini boşalttığı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri, yıkıntıların içinde çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinBinaçökme
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