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Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 470 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 15:02
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ile YPG/PYD terör örgütlerine yönelik çalışma yürüttü. Teröristbaşının yakalanarak Türkiye'ye getirildiği tarih nedeniyle eylem hazırlığında olan, örgütün sözde kadın ve gençlik yapılanması oluşumlarında yer alan 52 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 470 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde de örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTerörTeröristOperasyonPKKKCK
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