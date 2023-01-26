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Mersin'de 24 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin'de tırda taşınan ev eşyalarına gizlenmiş 24 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

26 Ocak 2023 Perşembe 11:15
Mersin'de 24 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu taşıyacağı belirlenen tırı takibe aldı.
Dron ile havadan izlenen araç, Akdeniz ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu.
Tırın dorsesindeki aramada, narkotik köpeği "Brego"nun ev eşyalarına tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.
Ekipler, fırınlı ocak, bulaşık makinesi ve koltuk takımına gizlenmiş 21 pakette 24 kilogram esrar buldu.
Polis, şüpheliler M.B, M.C.B. ve M.H.A'yı gözaltına aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinTIREşyaUyuşturucuNarkotikPolis
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