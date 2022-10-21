Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.934,63
ALTIN
983,66
DOLAR
18,61
STERLİN
20,88
EURO
18,24
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur (İtfaiye ve Zabıta) alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da kendisinden 58 gündür haber alınamayan ve daha önce iki kez kanalizasyonda cesedi aranan Muhammet Fatih Güç (21) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak arkadaşlarının verdiği kroki ile kanalizasyonda arama yapan Emine ve Mehmet Güç çifti, daha önce taranan bölgeden 200 metre uzaklıkta rögar kapağının yakınında kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış bir erkek cesedi buldu. Bölgeye giden ekipler tarafından çıkarılan ceset, baba Güç tarafından teşhis edilemeyince kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedi uzaktan görünce gözyaşlarına boğulan Emine Güç ise "Ben oğlum burada, rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” dedi. 

21 Ekim 2022 Cuma 10:11
Mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu

Fatih Mahallesi'nde oturan Mehmet (63) ve Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Güç çifti, çocukları Muhammet için 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü. Çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

7 KİLOMETRE TARANDI

İtfaiye ve AFAD ekipleri, kanalizasyon içerisinde arama yaptı. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceğini düşünerek, Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.

KROKİ AİLEYİ UMUTLANDIRDI

Daha sonra bölgedeki bir mermerciye, aileye ulaştırılması için kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir kroki bırakıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti. İhbarla 18 Ekim'de bölgeye yeniden polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 gün sonra yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çift, ellerinde kroki ile çalışmaları endişe ile takip etti. 1 saat süren ve olumsuz sonuçlanan çalışmalar sonrası AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, "Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben de yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi" dedi. Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu.

200 METRE İLERİDE CESET BULUNDU

Çalışmalar sonlandırılmışken, bugün krokiyi çizen Muhammet’in arkadaşı baba Mehmet Güç’e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne Emine ile baba Mehmet Güç, oğullarını tekrar aramaya başladı. Baba Güç, krokiye göre daha önce aranan bölgenin 200 metre uzağında yer alan başka bir rögar kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bulunan bir erkek cesediyle karşılaştı.

'BEN BURADA DEDİM BANA İNANMADILAR'

Kocasından haberi duyan anne Emine Güç ise sinir krizi geçirdi. Kanalizasyonda ceset bulan aileden anne Emine Güç, "Kafasını buldum, kafasını gördüm. Ben sana hep dedim, burada diye Mehmet. Ben hep bunun içinde dedim bana inanmadılar" diye dizlerini döverek feryat etti.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

İhbarın üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemezken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKayıpMuhammet Fatih GüçCesetCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Evinde tarihi eserlerle yakalandı
Evinde tarihi eserlerle yakalandı
Amasra’daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu
Amasra’daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı
Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş
Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş
Tarihi konaktaki 250 yıllık su kuyusu gün yüzüne çıkıyor
Tarihi konaktaki 250 yıllık su kuyusu gün yüzüne çıkıyor
MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
Kastamonu'da taşan Ezine Çayı kenarında okul projesine tepki
Kastamonu'da taşan Ezine Çayı kenarında okul projesine tepki

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول