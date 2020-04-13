Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor

ANKARA - ​Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, orman köylülerinin kalkınması ve daha refah bir hayat sürdürebilmesi için çeşitli projeler geliştirildiği belirtildi. Yapılan çalışmalar kapsamında köylünün ekonomik seviyesini yükselterek, köyden kente göçün engellenebileceği ifade edilerek, "Orman köylüsünü yerinde gelir sahibi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bozuk orman alanlarında gelir getirici türlerde ağaçlandırma, rehabilitasyon çalışması yapıyoruz ki hem ormanlarımız iyileşsin hem de köylümüz gelir elde etsin. Bugüne kadar aşılama sonucu köylümüze ekonomik getirimiz Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak İllerinde 2015 yılında başladığımız aşılama çalışmalarımız 105 bin 380 dekar ormanlık alanda, 867 bin 230 adet yabani menengiç ağacına, 2 milyon 601 bin 690 adet Siirt fıstığı aşılaması yapılmıştır. Buna karşılık 573 ton kuru fıstık meyvesi elde edilmiş olup, 28 milyon 650 bin TL gelir elde edilerek orman köylümüze katkı sağlamıştır. Siirt fıstığının geçmişinin 15 yıl olduğunu, Antep fıstığından sonra son 15 yıldır bu türün dikiminin yaygınlaştığını, Orman Bölge Müdürlüğü olarak son 4 yılda yabani menengiç ağaçlarına Siirt fıstığı aşılayarak, yeni yeni meyvelerini almaya başladık. Aşıların tutmasından 3-4 yıl sonra menengiçler, yılda 1-2 kilogram, 8-10 yıl sonra 4-5 kilogram arasında meyve veren Siirt fıstığı fabrikasına dönüşmektedir. 4-5 yıl sonra ağaçlar tam verime geçeceklerinden yıllık 4 bin 322 ton civarında olacağı bugünün değerlerine göre yıllık 216 milyon 087 bin TL orman köylüsü gelir sağlayacaktır" denildi.