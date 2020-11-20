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Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarından yardımcılarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

20 Kasım 2020 Cuma 10:11
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Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarından yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik bu sabah operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İhaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında belediye binasında polislerin arama yaptığı öğrenildi.

Bu arada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la gözaltına alınanlar arasında, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile bazı belediye personelinin bulunduğu bildirildi. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişinin de arandığı kaydedildi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu:

"Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim." 

GÖZALTI SAYISI 25 OLDU

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarından yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik düzenlenne operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MenemenBelediyeBaşkanİstifaCHP
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