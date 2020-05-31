'Mavi bayrak'lı plajlar, sezona hazırlanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlar, halkın kullanımına kapatılırken, Kandıra’da jandarma, sık sık denetimlerde bulunuyor. Normalleşme süreciyle birlikte Kandıra’da koronavirüs nedeniyle kapalı olan plajlarda tatil sezonu için hazırlıklar sürdürülüyor. Kandıra’nın her yaz tatilcilerle dolan mavi bayraklı Kerpe, Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız ve Miço plajlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yaptı. Belediye ekipleri, Kovanağazı ve Cebeci plajlarında iş makineleriyle kum düzeltme çalışması başlattı. Kandıra’da 15 Haziran'da tüm plajlar açılacak. Özellikle Kandıra, İstanbul’a yakın olması nedeniyle hafta sonları binlerce tatilcinin akınına uğruyor.