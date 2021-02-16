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Masatlı'ya Fahri Hemşehrilik Beratı..

16 Şubat 2021 Salı 14:39
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Masatlı'ya Fahri Hemşehrilik Beratı..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından Amasya Valisi Mustafa Masatlı’ya fahri hemşehrilik beratı verildi. Mustafakemalpaşa Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan kararla Vali Mustafa Masatlı artık Mustafakemalpaşalıların fahri hemşehrisi oldu. Dere Mahalle Kaymakam Mustafa Masatlı Dini Külliyesi açılışı için ilçeye gelen Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı makamında ziyaret etti. Masatlı’nın fahri hemşehrilik beratını Belediye Başkanı Mehmet Kanar takdim etti. Başkan Kanar, “Bir dönem Mustafakemalpaşa’da kaymakamlık görevinde bulunan ve devlet-vatandaş ilişkilerinin pekiştirilmesinde, belediyemizle ortak yürüttüğümüz projelerde gösterdiği özveri ve uyum ile öncü çalışmalara imza atan Amasya Valisi Mustafa Masatlı’ya ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kendisine ilçemiz için yaptığı çalışmalar ve belediyemizle ortak yürüttüğümüz projelerde gösterdiği özveri ve uyum için bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha sonra Dere Mahalle Kaymakam Mustafa Masatlı Dini Külliyesi, dualarla ibadete açıldı. Kılınan Cuma namazı sonrasında konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “4 yıllık görev sürem boyunca hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir ayrım yapmadan ve yaptırmadan çalışmaya gayret ettim. Bugün çok güzel bir hediye aldım. Meclis kararı ile fahri hemşehrilik ünvanı verildiğini öğrendim ve bundan dolayı çok mutlu oldum. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar ve meclisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Mustafa Masatlı; 2015-2019 yılları arasında Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, 2019’da ise Ardahan Valiliği yapmıştı. Şu an Amasya Valisi olarak görev yapan Masatlı, kaymakamlık döneminde Mustafakemalpaşa’da ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi için önemli çalışmalar yapmış, bugün açılışı yapılan Dere Mahalle’deki camii ve külliyeye ismi verilmişti.

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Masatlıya Fahri Hemşehrilik Beratı..
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