Marmaris'te gündüz plajlar, gece eğlence mekanları doldu

MARMARİS - Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih edenler, 38 dereceye ulaşan hava sıcaklığında mavi bayraklı plajlara ve havuz başlarına akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede yerli ve yabancı turistler, Atatürk Caddesi'nden Uzunyalı Mevkisi'ne kadar uzanan plajları doldurdu. Sıcaktan bunalan tatilciler, şezlonglarını denizin içine koyarak, serinlemeye çalıştı. Otellerin havuzlarında da sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Havuz başına kurulan masalarında Marmaris'in eşsiz manzarası eşliğinde soğuk içeceklerini yudumlayan tatilciler, dinlenme imkanı buldu.



Gündüz plaj ve havuzları dolduran tatilciler, akşam saatlerinde ise sokaklara akın etti.



Saat 20.30'dan itibaren Kordon Caddesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkisi tatilcilerle doldu. Deniz kenarında yürüyerek, manzara seyreden tatilciler, saat 23.30'dan itibaren ise Barlar Sokağı'nda dans etti. Tatilciler, saat 04.00'e kadar DJ'lerin müzikleri eşliğinde gönüllerince eğlendi.