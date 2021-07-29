Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391.64
ALTIN
498.11
DOLAR
8.4572
STERLİN
11.8329
EURO
10.0694
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına...
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
12 Okunma
Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı

Marmaris İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 13.05'te yangın çıktı.

Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangına, 1 helikopker, 7 arazöz, su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Marmaris'te geçen 27 Haziran'da, enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanı küle çeviren yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB: Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.

2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

ALEVLERE 3 SAATTE 95 SORTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına takviye olarak 1 helikopter, 7 arazöz, 6 dozer, 8 itaiye aracı ve 7 su tankeri takviye olarak gönderildi. 6 helikopter 200 metre mesafedeki denizden su alarak 3 saatte alevlere 95 sorti yaparak, müdahale etti. Yanan çam kozalaklarının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 3 apartmanın çatı katı yandı. Binaların çatı katındaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin tehdit ettiği 3 villa daha tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçenin üzerine kaplayan yoğun dumandan etkilenenlerin sayısı 11'e yükseldi. Siteler Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölümdeki alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Asparan ve Pamucak mevkisine doğru ilerleyen alevlere ise müdahalenin yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisOrmanYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli: 6 bin dekar tarım arazisi yandı
Bakan Pakdemirli: 6 bin dekar tarım arazisi yandı
​​​​​​​AFAD'dan orman yangınları açıklaması
​​​​​​​AFAD'dan orman yangınları açıklaması
Milas'ta alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı 
Milas'ta alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı 
İslahiye'de, mobil aşı ekipleri kırsalda aşılamaya başladı
İslahiye'de, mobil aşı ekipleri kırsalda aşılamaya başladı
Balıkesir’de çevreci otobüsler yollara çıkıyor
Balıkesir’de çevreci otobüsler yollara çıkıyor
Vakaların en çok arttığı Siirt'te tedbirler sıkı uygulanacak
Vakaların en çok arttığı Siirt'te tedbirler sıkı uygulanacak
ZİRAAT FAKÜLTESİNDE HASAT ZAMANI
ZİRAAT FAKÜLTESİNDE HASAT ZAMANI
Türkiye’nin konuştuğu Bursa Filmi
Türkiye’nin konuştuğu Bursa Filmi
BAŞKAN GÜRKAN COVİD-19 AŞISINDA GENÇLERE DESTEK VERDİ..
BAŞKAN GÜRKAN COVİD-19 AŞISINDA GENÇLERE DESTEK VERDİ..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma