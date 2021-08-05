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Marmaris'te alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:37
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Marmaris'te alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ve kozalakların patlayıp, fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Armutalan ile kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallerinde kara ve denizden toplam 1967 haneden toplam 7 bin 490 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi. Geçen süre içerisinde canla başla mücadele eden ekiplere bölge halkı da yoğun destek verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisYangınOrman
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