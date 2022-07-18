Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.451,27
ALTIN
960,34
DOLAR
17,48
STERLİN
20,99
EURO
17,78
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 6...
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 9 günlük tatilin ardından bırakılan 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Lütfen çöplerinizi yere değil; çöp kutularına atınız. Yere attığınız her çöp, etrafa ve çevreye büyük zarar veriyor" dedi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:45
Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı

Tekirdağ'ın 30 bin nüfuslu tatil beldesi Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Başta İstanbul olmak üzere diğer bölgelerden gelenlerle ilçe nüfusu, 1 milyonu buldu. Tatilin bitmesi ile ilçeden ayrılanlar, geride kötü manzara bıraktı. Çöp öbeklerinin oluştuğu 32 kilometrelik sahil, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Ekipler, tatilcilerin 9 günde bıraktığı 483 ton çöpü topladı.

​'LÜTFEN ÇÖPLERİNİZİ YERE ATMAYIN'

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Kurban Bayramı'nda rekor sayıda tatilci misafir ağırladıklarını belirterek, "Bayramda yoğunluk yaşadık. Bunun ekonomik anlamda da bir faydası olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a yakın olmamızdan dolayı vatandaşlarımız bizim bölgemizi tercih etti" dedi. Çevre kirliliği konusunda da tatilcileri uyaran Ata, "Lütfen çöplerinizi yere değil; çöp kutularına atınız. Yere attığınız her çöp, etrafa ve çevreye büyük zarar veriyor. Bölgemize gelen vatandaşlarımızı daha temiz ve güzel bir ortamda misafir etmek için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Geleceğimiz için doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekidağMarmaraereğlisiTatilTatilciCop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya: Bana komplo kuruldu
Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 
Tabuta sarılan şehit teğmenin babası: Komutanım, canım oğlum 
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüs, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı
Muğla'da jandarma orman yangınlarına karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 jandarma şehit oldu, 1 jandarma yaralı
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 jandarma şehit oldu, 1 jandarma yaralı
Sakarya'ya şehit ateşi düştü
Sakarya'ya şehit ateşi düştü
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول