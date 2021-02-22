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Mardin'de PKK operasyonu: 18 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Kızıltepe, Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 09:36
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Mardin'de PKK operasyonu: 18 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe, Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında 18 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirterek, şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat: 06:00 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar  Mazıdağı İlçesi; Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur, Kocaköy Mahalleleri ve Mezralarında, Derik ilçesi; Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı, Giriktepe Mahalleleri ve Mezralarında, Kızıltepe ilçesi; Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik, Doğanlı Mahalleleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

DHA

Son Güncelleme: 22.02.2021 09:39
Anahtar Kelimeler:
MardinKızıltepeMazıdağıDerikPKKTerörOperasyon
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