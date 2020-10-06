Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1154
ALTIN
478.277
DOLAR
7.7768
STERLİN
10.0949
EURO
9.1637
Fenerbahçe transfer şampiyonu
Fenerbahçe transfer şampiyonu
NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek
NASA: Mars, ekim ayı boyunca...
'Koronavirüslü annenin bile emzirmesi öneriliyor'
'Koronavirüslü annenin bile emzirmesi öneriliyor'
Pierre Gasly: İstanbul Park'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz
Pierre Gasly: İstanbul Park'a gelmeyi...
Başakşehir'e 9 yeni isim
Son Dakika
Başakşehir'e 9 yeni isim
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin'de Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Sığınak imha edildi

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekiplerince Ömeryan kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-8 Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı sığınakta tuzaklanmaya hazır amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Sığınak, imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

06 Ekim 2020 Salı 13:16
11 Okunma
Mardin'de Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Sığınak imha edildi

MARDİN - Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekiplerince Ömeryan kırsalında sürdürülen Yıldırım-8 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'ndaki birliklerin harekat kabiliyetini kısıtlayıp, engellemek ve kayıp verdirmek amacıyla her yolu deneyen terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınak tespit edildi. Bomba arama köpeği ‘Duman’la yapılan aramada, tuzaklanmaya hazır 50 ve 20 kiloluk amonyum nitrat ile mazot karışımı EYP ve 5 kilo çivi ile 50 metre kablo ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mardinde İl Jandarma KomutanlığıMİTSığınak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın Irmağı'nın yüzeyindeki kirlilik tepki çekti
Bartın Irmağı'nın yüzeyindeki kirlilik tepki çekti
Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza
Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Finike portakalını aşırı sıcaklar vurdu
Finike portakalını aşırı sıcaklar vurdu
İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
Salihli'de sahte içki operasyonu
Salihli'de sahte içki operasyonu
Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1'i ağır, 2 yaralı
Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1'i ağır, 2 yaralı
Metro raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
Metro raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans