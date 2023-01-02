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Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

MARDİN’in Ömerli ilçesinde valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 09:24
Mardin'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 02.01.2023 09:54
Anahtar Kelimeler:
MardinömerliServisOtomobilKazaTrafik Kazası
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