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Mardin'de 'Eren Kış-29 Operasyonu' başlatıldı

MARDİN'de 571 personel ile 'Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu' başlatıldı.

02 Mart 2022 Çarşamba 09:20
Mardin'de 'Eren Kış-29 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 02.03.2022 09:22
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MardinEren Kış29 OperasyonuEren Kış29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu
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