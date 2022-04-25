Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.470,41
ALTIN
908,16
DOLAR
14,77
STERLİN
18,80
EURO
15,85
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2...
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu' başlatıldığı açıklandı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:40
Mardin'de 'Eren Abluka-6 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (Bagok) Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; Mardin İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 569 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 25.04.2022 10:45
Anahtar Kelimeler:
MardinEren Abluka6 OperasyonuTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale getiriliyor
Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale getiriliyor
Mayıs ayında daha yoğun heyelan bekleniyor
Mayıs ayında daha yoğun heyelan bekleniyor
Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü
Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü
Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' 
Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' 
Konya Havzası uzun yıllar ortalamasının üstünde yağış aldı
Konya Havzası uzun yıllar ortalamasının üstünde yağış aldı
Prof. Dr. Sarı: Boğazlar ve çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalı
Prof. Dr. Sarı: Boğazlar ve çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalı
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Yalova'da kereste fabrikasında yangın
Yalova'da kereste fabrikasında yangın
Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma