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Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili zanlıların takibi güvenlik kamerasında

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor

20 Ocak 2023 Cuma 11:47
Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili zanlıların takibi güvenlik kamerasında

Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen ve 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin takibi güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının Artuklu-Nusaybin kara yolu Yeniköy mevkisinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.
Irak plakalı cipteki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) olay yeri, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in de (45) tedavi gördüğü hastanede öldüğü saldırının ardından yakalanan 6 zanlıdan 2'si ifadeleri sonrası salıverildi, 4'ünün işlemleri devam ediyor.
- Şüphelilerin takibi güvenlik kamerasında
Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, hafif ticari araçla bir dinlenme tesisine gelen şüphelilerin, hayatını kaybedenleri taşıyan cipin tesise giriş yapmasından bir süre sonra buradan ayrıldıkları görülüyor.
Saldırının yapıldığı yerdeki termal kamera görüntüsünde ise cip ve şüphelilerin bulunduğu aracın yol kenarında durması, kapıları açık olan cipin etrafında dolaşan zanlıların daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
Zanlıların içinde bulunduğu aracın, saldırıdan sonra bir benzinlikten yakıt alması da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasında görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinCinayetşüpheli
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