Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1361
ALTIN
464.533
DOLAR
7.8686
STERLİN
10.4653
EURO
9.5161
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Son Dakika
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Son Dakika
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
Son Dakika
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 - 1
Son Dakika
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 -...
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz: İzmir’de Depreme Dayanıklı Konutlar İnşa Edeceğiz

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından gözler inşaat sektörüne çevrildi. İstanbul’da hayata geçirdiği konut projeleriyle sektörün en güvenilir firmaları arasına giren Mar-Say İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, İzmir’de depreme dayanıklı binalar inşa etmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı: “İzmir’deki ilk konut projemizi Mavişehir’de hayata geçireceğiz.”

10 Aralık 2020 Perşembe 13:20
32 Okunma
Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz: İzmir’de Depreme Dayanıklı Konutlar İnşa Edeceğiz

İZMİR-  30 Ekim’de meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. 100’ün üzerinde vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem, bir kez daha konut güvenliğini gündeme getirdi. İstanbul’da başta Nişantaşı, Şişli, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Alibeyköy ve İkitelli olmak üzere çeşitli semtlerde onlarca inşaat projesine imza atan ve sektörün en güvenilir firmaları arasında yer alan Mar-Say İnşaat, İzmir’de depreme dayanıklı konutlar inşa etmek üzere çalışmalara başladı.

“ÖNCELİĞİMİZ DAYANIKLILIK”

Mar-Say İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, İzmir’deki ilk projelerini Karşıyaka İlçesi’ne bağlı Mavişehir Mahallesi’nde hayata geçireceklerini açıkladı: “Mar-Say olarak modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. Bugüne dek imza attığımız projelerle inşaat sektörünün en güvenilir ve en önemli oyuncularından biri haline geldik. Önceliğimiz doğal afetlere dayanıklı konut tasarımı yapmak. Mavişehir’de hayata geçireceğimiz butik konut projesinde de en çok önem verdiğimiz konu, doğal afetlere karşı dayanıklılık. 80 dairelik bu projemizin inşasına çok yakında başlayacağız. İzmir’de aldığımız başka araziler de mevcut. Mavişehir’in ardından birçok projeye daha imza atacağız.”

SANAT ESERİ GİBİ KONUTLAR

Sedat Akyüz, Mar-Say’ın inşaat projelerinde mimari yapının da ön plana çıktığını belirterek şöyle konuştu: “Güvenlikten ödün vermediğimiz projelerimizde, modern mimari çizimlerle seyir zevki yaratacak konutlar inşa ediyoruz. Günümüz mimari stillerini tarihi Türk mimarisiyle harmanlayarak, ‘sanat eseri’ olarak nitelendirilebilecek yaşam alanları oluşturuyoruz.”

Haber: Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıİzmirDepremMarSay İnşaatMarSay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat AkyüzKarşıyakaSedat Akyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MUHTAR TELEFONLARA YETİŞEMİYOR!
MUHTAR TELEFONLARA YETİŞEMİYOR!
Tedbirleri hiçe sayıp, otelde eğlence yaptılar
Tedbirleri hiçe sayıp, otelde eğlence yaptılar
Çağla yaşam savaşı veriyor 
Çağla yaşam savaşı veriyor 
Alkollü yakalanan sürücü, ceza yedikten sonra şarkı söyleyip dans etti
Alkollü yakalanan sürücü, ceza yedikten sonra şarkı söyleyip dans etti
Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Su seviyesi düştü, evlerin çatıları göründü
Su seviyesi düştü, evlerin çatıları göründü
Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde öldürdü
Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde öldürdü
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma