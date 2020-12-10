Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz: İzmir’de Depreme Dayanıklı Konutlar İnşa Edeceğiz

İZMİR- 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. 100’ün üzerinde vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem, bir kez daha konut güvenliğini gündeme getirdi. İstanbul’da başta Nişantaşı, Şişli, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Alibeyköy ve İkitelli olmak üzere çeşitli semtlerde onlarca inşaat projesine imza atan ve sektörün en güvenilir firmaları arasında yer alan Mar-Say İnşaat, İzmir’de depreme dayanıklı konutlar inşa etmek üzere çalışmalara başladı.

“ÖNCELİĞİMİZ DAYANIKLILIK”

Mar-Say İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, İzmir’deki ilk projelerini Karşıyaka İlçesi’ne bağlı Mavişehir Mahallesi’nde hayata geçireceklerini açıkladı: “Mar-Say olarak modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. Bugüne dek imza attığımız projelerle inşaat sektörünün en güvenilir ve en önemli oyuncularından biri haline geldik. Önceliğimiz doğal afetlere dayanıklı konut tasarımı yapmak. Mavişehir’de hayata geçireceğimiz butik konut projesinde de en çok önem verdiğimiz konu, doğal afetlere karşı dayanıklılık. 80 dairelik bu projemizin inşasına çok yakında başlayacağız. İzmir’de aldığımız başka araziler de mevcut. Mavişehir’in ardından birçok projeye daha imza atacağız.”

SANAT ESERİ GİBİ KONUTLAR

Sedat Akyüz, Mar-Say’ın inşaat projelerinde mimari yapının da ön plana çıktığını belirterek şöyle konuştu: “Güvenlikten ödün vermediğimiz projelerimizde, modern mimari çizimlerle seyir zevki yaratacak konutlar inşa ediyoruz. Günümüz mimari stillerini tarihi Türk mimarisiyle harmanlayarak, ‘sanat eseri’ olarak nitelendirilebilecek yaşam alanları oluşturuyoruz.”

Haber: Elif Hayvalı