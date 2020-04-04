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Manisa’ya giriş çıkışlar gece yarısından itibaren yasaklandı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışının yasaklanmasıyla ilgili genelgenin ardından polis ekipleri gece yarısı Manisa-İzmir karayolu üzerinde uygulama yaptı. Manisa’dan İzmir yönüne giden araçlar durdurularak tek tek ikametgah kontrolü yapıldı. İkametgahı İzmir olmayan araçlar Manisa'ya geri gönderildi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 07:50
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Manisa’ya giriş çıkışlar gece yarısından itibaren yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamaya göre 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışlarının 15 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu. Manisa’da saatler 00.00’ı gösterdiğinde polis ekipleri şehrin tüm giriş ve çıkışlarını tutarak, önlem aldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre bazı istisnai durumlar hariç, şehre girmek isteyen ve şehirden çıkmak isteyen araçlara izin vermedi. Bu arada Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri de sürücülerin ve araç içerisindeki vatandaşların ateşlerini ölçtü. Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını anlatırken, bazı vatandaşlar durumdan haberdar olmadıklarını belirterek, istikametlerini değiştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSalgınHastalıkKoronavirüs
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