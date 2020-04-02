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Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tuvalet kağıdı yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi.

02 Nisan 2020 Perşembe 08:46
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Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde İzmir- Ankara Karayolu, Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kula istikametinden Salihli yönüne giden Savaş Çalık yönetimindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıt yüklü TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı yolun kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alev topuna dönen TIR'a müdahale etti.

Bölge trafik ekipleri yol güvenliğini alırken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, Ankara- İzmir yolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Yangın nedeniyle  TIR kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTIRYangın
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