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Manisa'da, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, otobüsteki 21 yolcudan 2'si ise yaralandı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:23
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Manisa'da, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 01.15 sıralarında Manisa- İstanbul yolu üzeri Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. İstanbul yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan ve kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BIA 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek 38 DG 622 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otomobildeki 2 kişi de hayatını kaybederken, yolcu otobüsündeki 21 yolcudan 2'si ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma,  itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarılırken, yaralı 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular da  sağlık kontrolünden geçirildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.  

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaOtomobilOtobüsTrafik Kazası
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