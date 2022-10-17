Manisa'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 20.15 sıralarında Kargın Mahallesi Kaplıcaaltı Yolu mevkisinde meydana geldi. Turgutlu’dan, Ahmetli’nin Kestelli Mahallesindeki yakınlarının düğününe gitmekte olan Mesut Kocabıyık (43) yönetimindeki 45 R 6745 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzeni bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Mesut Kocabıyık ile otomobildeki Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu’yu (11) sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mesut Kocabıyık’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçtaki bulunan 5 yaralı ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.