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MANİSA ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ, ATATÜRK'ÜN ADANA'YA İLK GELİŞİNİN 97. YILINI ANDI

Manisa Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk, Atatürk"ün Adana'ya ilk gelişinin 97. Yılına dair bir mesaj yayınladı.

15 Mart 2020 Pazar 13:47
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MANİSA ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ, ATATÜRK'ÜN ADANA'YA İLK GELİŞİNİN 97. YILINI ANDI

MANİSA


 

HASRET DİLEK DELİER

Başkan İrfan Doruk mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa Çukurovalılar Derneği olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya ilk gelişinin 97. Yılını saygı, sevgi ve gururla anıyoruz. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti! Adana'mıza hoş geldin Paşam!"

Başkan Doruk, mesajının ardından Tarihçi-yazar Taha Toros'un yazısını paylaştı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN SONRA MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN ADANA'YA İLK GELİŞİ



Atatürk'ün treni, 15 Mart 1923 sabahı, Yenice İstasyonu'nda durmuş ve Atatürk'ü burada Adana, Tarsus, Mersin'den gelen görevlilerle temsilciler karşılamıştı.

O günlerde Adana Valisi Refet (Sonradan Bursa Milletvekili olan Refet Canıtez), Belediye Başkanı Ali Münif (Yeğenağa), Tümen Kumandanı Kenan (Paşa) Beylerdi.

Atatürk'ün bu seyahati sırasında, eşi Latife Hanım'dan başka, yanında gazeteci olarak İsmail Habib (ünlü edebiyat tarihçimiz İsmail Habib Sevük), Adana Milletvekili Zamir (Damar Arıkoğlu), Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali, Eskişehir Milletvekili Hüsrev Sami, Konya Milletvekili Refik (Koraltan), Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan), Şair, Mehmet Emin (Yurdakul), Başyaver Salih (Bozok), Muhafız Birliği Kumandanı ismail Hakkı (Tekçe), sivil yaver Recep Zühtü ve özel doktoru Asım Beyler bulunmaktaydı.

Atatürk, Çukurova'nın düşmandan kurtuluşundan sonra, Adana'ya ilk defa gelmekteydi. Kurtarılan ülke ile kurtaran bir araya gelmişti.

İstasyonda onu karşılayanlar arasında Çukurova'yı haksız işgal etmenin utancı yüzlerinden sezilen yurdu sahiplerine terkedip giden Fransızların, Adana'daki temsilcileri dikkati çekmekteydi.

Bu eşsiz kahramanın önünde, onlar da büyük bir saygıyla eğilmişlerdir. Mustafa Kemal teker teker ellerini sıkmıştır.

Gazi Paşa Bayraklarla donatılmış istasyon mey­danındaki askerlerle İzcileri gür sesiyle selamlamıştır. Gazi, Adana İstasyonundan şehre girerken görkemli bir manzara bulunmaktaydı.

Atatürk'ün yoluna dökülen halk caddenin iki yanında insanlardan oluşan duvarlar gibi uzayıp gitmekteydi. Adana kurulalıdan beri böyle bir kalabalık görmemiştir. Şehrin ne kadar nüfusu varsa, civar köy ve kasabalardan gelenlerle iki katına çıkmış, sokaklarla meydanlar bu insanlara dar gelmişti. Çatıların üstü insanlar­la, evlerin pencereleri kadınlarla dolmuştu

Atatürk'ü mutlaka görmek arzusunda olan çocukların çoğu, küme küme konmuş kuşlar gibi, ağaçların üzerindeydi. Atatürk sevgi ve sevinç dağıtan bakışlarla bu insan selinin ortasından geçti.

Yaşa, var ol sesleriyle dökülen gözyaşları dinmiyor, ayaklarına kapanmak isteyenler bitmiyordu. Evlatlarını, kocalarını vatan uğrunda şehit veren kadınlar bugünü görmenin tesellisi ile diri­liklerini muhafaza ediyorlar ve onu görmekten övünç duyuyorlardı.

Atatürk, karşılayanlara mutluluk verirken, yağan yağmurlar da Çukurova'ya bereket dağıtıyordu. Kesilen kurbanların sayısı belli değildi. Belki de o güne kadar Adana'da Kurban Bayramlarında bile böylesine bol kurban görülmemişti.

O gün Seyhan Nehri, bir başka akıyordu. O gün Adana'nın seması avuçları şişiren alkışların sesleriyle dolmuştu. O gün Adana bambaşka bir görünümdey­di. Atatürk'ü izleyen halk istasyondan Hükümet Konağı'na kadar onu otomobil içinde doya doya seyretmişti

Mustafa Kemal Latife Hanım'la yeni evlenmişti. Adana Seyahatleri, bir balama, (Balayı) niteliği taşımaktaydı.
                                                     
Haber : Hasret Dilek Delier

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.03.2020 13:49
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Manisaçukurovalılar DerneğiAtatürkAdanaAnmaHasret Dilek Delierönce Vatan
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