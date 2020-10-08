Manda kaymağı Bolu'nun tescilli ürünü oldu

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle 2016 yılında, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve mandaların meralarda otladığı Bolu'da, manda kaymağı için patent başvurusu yapıldı. Başvuru süresi tamamlanan Bolu'nun meşhur manda kaymağı Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret aldı. Daha önce Bolu Kıbrıscık pirinci, Bolu keşi, Bolu patatesli ekmeği ve Bolu fındık şekeri de Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenmişti. Böylece Bolu'da coğrafi işaret tescili tamamlanan ürün sayısı 5'e yükseldi.

'İSTİHDAM SAĞLANABİLMESİ İÇİN COĞRAFİ İŞARET ÖNEMLİ'

Bolu manda kaymağının coğrafi işaret tescili alma süreciyle ilgili bilgiler veren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, "Bütün illerde coğrafi işaretler seferberliği başlamıştı. Biz de ilimizde bunu başlatmış olduk. 2016 yılından beri çeşitli ürünlerimizden coğrafi işaretlere müracaatımız oldu. 2016 yılında da Bolu manda kaymağı için müracaatımızı yaptık. 2 gün önce tescili gerçekleşmiş oldu. Bizim için önemli bir konu. Özellikle kırsal bölgelerdeki ilçelerimizin kalkınması için, yerinde istihdamın sağlanabilmesi için bu coğrafi işaretlere çok önem veriyoruz. İkinci önemli konumuz da kaybolan değerlerimiz ve mevcut değerlerimize sahip çıkmak. Manda kaymağının coğrafi işaretinin ilimize çok güzel yakışacağını düşünüyoruz. Sıkıntılı bir süreç var, manda sayımız gittikçe azalmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da böyle bir çalışması vardı. İlimizin yüzde 65'i ormanlarla kaplı. Temiz bir ortamda, temiz bir havanın içinde yetişen mandalarımızın kaymağının oluşumu diğer illere göre daha farklıdır. Bu konuda da diğer ürünlere de destek veriyoruz. Başka coğrafi işaretlerimiz de çıkacak" dedi.

Gastronomi merkezi olarak bilinen Bolu'ya manda kaymağının çok yakıştığını belirten Ateş, "Kaybolan değerlerimizin veya mevcut değerlerimizin katma değere dönüştüğü sürece bunun devamlılığı ve desteklenmesi şart olacak. Dolayısıyla insanlar yaptığı emeğin karşılığını almak isterler. Değişik tatları tatmak isterler. Dolayısıyla gastronomi merkezi olan bir ilde de manda kaymağı çok yakışır" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA MANDA KAYMAĞIMIZ MEŞHUR DİYECEĞİZ'

Köylüleri de bilinçlendirerek Bolu’da manda kaymağı üretimine yönlendireceklerini kaydeden Türker Ateş, "Afyon'un kaymağı meşhur. Bolu'nun da manda kaymağı meşhur. Bundan sonra manda kaymağımız meşhur diyeceğiz. Bu coğrafyada artık tescillenmiş bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu sadece Türkiye'de değil, dünyada da tescillenmesi için müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. Köylülerimizi de bilinçlendirerek bu noktada üretim yapmaları için mesai harcayacağız" dedi.