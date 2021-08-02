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Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 6'ncı gününe girdi. Manavgat'ın yanı sıra yangının etkilediği Gündoğmuş'ta bir mahalle tamamen yandı, dört mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, "Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" dedi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:02
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Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki çalışmaları koordine ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere bir başka yangın bölgesi Marmaris'e geçti.

GÜNDOĞMUŞ'TA 7 MAHALLE TEHDİT ALTINDA

Altıncı günde Manavgat'ta Çardak Mahallesi Beydiğin mevkisi, Yaylaalan, Tilkiler, Sevinç ve Ahmetler Köyü'nün Akseki bölümünde devam eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. 29 mahallesi bulunan Gündoğmuş'un kırsaldaki 7 mahallesi de alevlerin tehdidi altında. Ortagonuş Mahallesi tamamen yanarken, Ümütlü, Senir, Çayırözü ve Narağacı mahalleleri tedbir amaçlı tamamen boşaltıldı. Çayırözü ve Narağacı'nda yalnızca yetişkin erkekler kaldı. İlçe merkezine güvenli bir noktada oluşturulan 70 konut, ilçe merkezinin tahliyesi halinde kullanılmak üzere hazırlandı.

'GÜNDOĞMUŞ YANARSA BATI TOROSLAR YANAR'

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sabotaj idddialarını değerlendirdi. İlçe ve çevresinde meydana gelen yangında yaşamını yitiren olmadığını belirten AK Partili Özeren, "Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" diye konuştu.

AHMETLER'DE TIRMIKLI MÜCADELE

Yangın tehdidi altındaki Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde oturanlar, tırmıklarla gün boyu tampon bölge oluşturmak için mücadele etti. Kırsal alandaki bir mahalle olan Ahmetler'deki köylülere, Manavgat ve Antalya'da yaşayanlar da gelerek destek verdi. Mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek isteyen mahalleli, sabah saatlerinden itibaren ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için 40-50 metre genişliğindeki çalılık alanı tırmıklarıyla temizlemeye çalışıyor.

TIRMIKLA TAMPON BÖLGE 

Gebece tarafındaki yangının Ahmetler'e doğru ilerlediğini belirten köy halkından eğitimci Mustafa Koç, 'tahliye edin' denilmesine rağmen, halkın köyü terk etmediğini ve birlikte tampon bölge oluşturulması kararı alındığını açıkladı. Bu kapsamda hem köyde ikamet edenler hem de köy dışındaki Ahmetlerliler ile 'Tırmığını al da gel' diye başlattıkları kampanyaya destek veren gönüllülerin katılımıyla, ormanlık alanla yerleşim merkezi arasındaki çalılık, makilik yanabilecek bölgede, 40-50 metrelik tampon bölge oluşturarak yangının önünün kesilmesi hedefleniyor.

KADINLAR ÖN CEPHEDE

Ormanlık alandaki yangının söndürülmesi çalışmalarına köylülerin destek verdiğini de anlatan Koç, "Köy halkı olarak hep beraber ortak kararla hareket ediyoruz. Bugün ormanlık anandaki yangına helikopterlerle de ciddi düzeyde söndürme desteği geldi. İnşallah ormanlık alanımız da kurtarılır. Bugün herkes çok yoruldu ama günün özetini bu görsellerde görebilirsiniz. Herkesin gönlünde yer eden Ahmetler'in kadınları köylerini terk etmedi ve yine ön safta cephedeydiler. Kadınlarımızla ve köylülerimizle bir kere daha gurur duydum. Ahmetler bugünkü kadar hiç kalabalık olmadı. Hiç tanımadığımız insanlardan, bölgelerden, belediyelerden destek yağdı. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

ORMANA GİRİŞLER YASAK 

Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il genelinde ormanlık alana girişler, 30 Temmuz'da yasaklandı. Yangın riski nedeniyle alınan karara göre, 31 Ağustos'a kadar 'Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çerçevesinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır' kararı alındı. Bölgede yangınla mücadele eden ekipler, bu yasak kararına rağmen vatandaşların ısrarla piknik alanlarına girmeye ve mangal yakmaya çalıştığını, bunun da işlerini bir hayli zorlaştırdığını ifade etti. Diğer bir sıkıntının da tahliye kararı alınan mahalle ve köyleri, vatandaşların boşaltmamakta direnmesi olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatOrmanYangın
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