Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde

Manavgat merkezine 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi. Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

CUMHURBAŞKANI İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, cuma günü akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün öğle saatlerinde Manavgat'a gelerek, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Marmaris'e geçti.

İKİ ORMAN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Manavgat'ın Gebece Mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde cuma günü öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesiyle alevler arasında kalan arazöz sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıktı. Arazözden çıkamayan orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yaşamını yitirdi. Yaralı işçiler bölgeye gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözün içindeki cansız bedenlerine ancak dün sabah saatlerinde ulaşıldı. İki işçinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DEVAM EDEN YANGINLAR

Orman Bölge Müdürlüğü ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 5'inci günde Manavgat Sırtköy ve Güğlen Dağı sırtlarındaki yangınlar devam ediyor. Ayrıca Manavgat'ta Sevinç, Beğdiğin, Gebece, Güneyyaka, Ahmetler'de de yaşanan yangınlarda bazı noktalarda parlamaların oluşabildiği kaydedildi. Gündoğmuş yangını devam ederken, bugün sabah Alanya Yeniköy'de de yangın başladı ve Güzelbağ tarafında devam ediyor. Akseki Kepezbeleni'nde çıkan yangının ise kısmen kontrol altında alındığı belirtildi. Manavgat Taşağıl tarafında da yangının sürdüğü kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yangın bölgelerinde rüzgarın kesildiğini, böyle devam etmesi halinde bölgedeki yangınların 3-4 saat içinde kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

GAZİPAŞA YANGINI SÖNDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

KALEMLER'DE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar başladı. Manavgat ilçesinde yangının ilk çıktığı Yeniköy mahallesine yakın noktada bulunan Kalemler Mahallesi en çok zarar gören yerler arasındaydı. Bugün itibarıyla bu mahallede de yıkım çalışmaları başladı. Yanan evler kepçelerle yıkılmaya başladı. Mahalle içerisinde dolaşan kepçeler, kırmızı boya ile işaretlenen evleri tek tek yıkıyor. Jandarma ekipleri özellikle yıkım çalışmalarının başladığı mahallelere girişleri yasaklarken ayni yardımlar ise mahalle içlerinde kurulan dağıtım merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bölgeye elektrik ve su verilmezken poyrazın etkisini yitirmesinin ardından havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmalarının hız kazandığı öğrenildi. Bugün Manavgat ilçesinde hava sıcaklığı 39 derece nem oranı ise yüzde 15 olarak ölçüldü. Sıcaklığın 41 dereceleri görmesi beklenen ilçede yangının en şiddetli yaşandığı günlerde nem oranının yüzde 5-9 arasında olduğu gözlenmişti.

TIRMIKLARLA TAMPON BÖLGE

Ahmetler Mahallesi'nde ise yangının köye ulaşımını önlemek için kampanya başlatıldı. Mahallede oturan Mustafa Koç, "Köylü elinden geldiği kadar yangının önünü kesmeye çalışıyor. Tampon bölge, yangını önlemiyordu. Biz de ormanı kurtaramayacağız, Ahmetler'i kurtaralım dedik. Tırmık ve iş makineleriyle ormanla köyün arasını keseceğiz. Para gönderenler de var ve iş makineleri kiralayarak yangın yerine götürüyoruz. 'Tırmığını al da gel' diye bir kampanya başlatıldı. Köy dışından da köylüler yardıma geliyor. Başka ilerde yaşayanlar ve gönüllüler de köye geliyor. Ahmetler'de son durum dün akşam sadece duman vardı maalesef ormanları kaybettik. Köyü kurtarmaya çalışacağız. Bizi yalnız bırakmayın" diye konuştu.

Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın cenazeleri ise sabah saatlerinde morgdan alınarak, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazelerin, buradaki törenin ardından İzmir'e gönderileceği kaydedildi.