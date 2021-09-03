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Manavgat'ta 11 yavru karaca doğaya salındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 7'si erkek, 11 yavru karaca doğaya bırakıldı.

03 Eylül 2021 Cuma 10:24
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Manavgat'ta 11 yavru karaca doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7'si erkek 11 yavru karacayı doğaya saldı. DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Manavgat'a bağlı Beydiğin, Kızıldağ, Karabucak, Sırtköy, Salur köy sınırları içerisindeki Kapan bölgesi 'Alageyik ve Karaca Yerleştirme Sahası' olarak tesis edildiği belirtildi. Bu bölgede alageyiğin 1990'lı yıllara, karacanın ise 2000'li yıllara kadar yaşadığının bilindiğinin aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Alanın ekolojik, floristik ve faunistik özelliklerinin hem karaca hem de alageyiğin yaşam isteklerini karşılayacak düzeyde olması sebebiyle bu doğrultuda, 2020 yılı içerisinde Antalya Düzlerçamı'nda bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu'ndan 26 alageyik (11 dişi, 15 erkek) kapan bölgesine nakledilerek yerleştirilmişti. Alageyik yerleştirmesinin ardından saha takibe alınarak 30 adet fotokapan yerleştirilmiş, alageyiklerin alanda yaşamaya devam ettikleri ve fotokapan görüntülerinden sağlıklarının yerinde olduğu, sokak hayvanı ve diğer yabani yırtıcı baskısının olmadığı gözlemlenmiş ve sahaya karaca yerleştirilmesi kararı alınmıştır. 7 erkek, 4 dişi olmak üzere toplam 11 karacayı Manavgat Kapan mevkisine yerleştirme işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManavgatOrmanKaraca
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