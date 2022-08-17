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Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor

TÜRKLERE Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü, törenlerle kutlanacak. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 26 Ağustos'ta düzenlenecek törenler için 1000 kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk ve cirit alanları, güreş, futbol, voleybol ile basketbol sahası yapılan alanda bungalov türü konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane ve kafe ile misafirler ağırlanacak.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:59
Malazgirt, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde, zaferin 951'inci yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarlar sürüyor. Geçen yıllarda olduğu gibi devlet erkanı ile binlerce kişinin katılacağı törenler öncesi alanda giriş kontrollerinin yapılacağı bölümün yanı sıra 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu ve helikopter pistleri kuruldu. 1000 kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk ve cirit alanları, güreş, futbol, voleybol ile basketbol sahası yapılan alanda bungalov türü konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane ve kafe ile misafirler ağırlanacak. Ayrıca törene katılanların sıcaktan etkilenmemesi için alana serinletme sistemi de kuruluyor. Binlerce davetlinin kılacağı cuma namazı için namazgaha hasır serilirken, tek kullanımlık 60 bin seccade dağıtılacak. 

'CUMHURBAŞKANI'MIZ DA TEŞRİF EDECEK' 

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda etaplar halinde yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, "Tarihi milli park alanımız zaferin 951'inci yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda geçen sene yapımını bitirdiğimiz oba alanında hummalı çalışmalar devam ediyor. Çadırlarımızın kurulumu, oba alanının bakım ve onarımı gerçekleşiyor. Bu sene programımız çok yoğun. Biz güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Yine 26 Ağustos günü Cumhurbaşkanı'mız da ilçemize teşrif edecekler. 26 Ağustos'un cuma gününe denk gelmesi hasebiyle bu sene cuma namazı programı da Malazgirt'te olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah buraya gelerek vatandaşlarımızla hemşehrilerimizle beraber cuma namazında birlikte kılacaklar. Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı bu müstesna beldemizde bu önemli günde bu tarihi zaferin 951'inci yılında bütün milletimizi Malazgirt'e davet ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşMalazgirt ZaferiTören
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