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Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilk etapta 1073, devamında inşa edilecek 750 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

03 Mart 2023 Cuma 14:26
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Battalgazi ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirten Kurum şunları kaydetti:
"Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek."
Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak kanaat önderleri ve STK'lerin görüşlerinin alındığı ifade edildi. 
Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmalara başlandığı vurgulanan videoda, Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi. 
"Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz"
Bu arada görüşlerine yer verilen TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini aktardı.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gültekin, "Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu. 
"11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak"
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışıldığı ve TOKİ tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği vurgulandı.
Dükkanların, yeni yapılacak konutların altlarında yer almayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek." ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDepremKonut
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